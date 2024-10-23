المهدية: مواصلة تعليق الدروس بالمؤسسات التربوية الابتدائية والجامعية في الفترة الصباحية

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قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث بالمهدية، في بيان اصدرته اليوم الأربعاء، مواصلة تعليق الدروس بالمؤسسات التربوية والجامعية في الفترة الصباحية من اليوم.



ويشمل التعليق كامل مراحل الدراسة الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية، علاوة على مؤسسات التكوين المهني بكامل معتمديات الجهة.





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واتخذت اللجنة هذا القرار نظرا لتواصل التقلبات الجوية وتهاطل الأمطار بكميات هامة طالت جميع مناطق ولاية المهدية.



وكانت اللجنة، التي ظلت في حالة انعقاد، قد علقت الدروس كامل يوم أمس الثلاثاء، بمختلف المؤسسات التربوية باستثناء الجامعية.



