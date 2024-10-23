زغوان: تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية بمعتمديات الفحص والناظور وصواف

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قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية زغوان، التي انعقدت صباح اليوم الاربعاء بمقر الولاية بإشراف الوالي كريم البرنجي، على إثر تقييم الوضع الناتج عن تواصل تهاطل الأمطار بكافة مناطق الجهة بكميات غزيرة، تعليق الدروس اليوم بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية العمومية والخاصة بمعتمديات الفحص والناظور وصواف.



ويأتي هذا القرار، وفقا لنص البلاغ الصادر عن رئيس اللجنة، في إطار الحرص على سلامة التلاميذ والإطارات التربوية.

يذكر ان نزول الأمطار تواصل دون انقطاع منذ ظهر يوم أمس الثلاثاء إلى حدود هذه الساعة دون الإعلان عن تسجيل أضرار مادية وبشرية ، وستظل اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع.



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