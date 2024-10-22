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وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تنظم المشاركة التونسية في المعرض الدولي للفواكه والخضرمن 5 الى 7 نوفمبر 2025 ببرلين

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Publié le Mardi 22 Octobre 2024 - 14:05 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في اطار انشطتها الترويجية لسنة 2025، المشاركة التونسية في المعرض الدولي للغلال والخضر "فروي لوجيستيكا 2025"، الذي سيقام ببرلين بألمانيا، من 5 الى 7 فيفري 2025.

ويشكل الصالون، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، الثلاثاء، موعدا افتتاحيا للسنة في قطاع الخضر والغلال، ويغطي كل جوانب تجارة المنتجات الطازجة كما يوفر صورة مكتملة بشأن آخر المستجدات والمنتجات والخدمات في مختلف مراحل سلسلة التزوّد العالمي.

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وتوفر المشاركة في جناح تونس فرصة للمؤسسات التونسيّة لاكتشاف أفضل فرص التشبيك والتقاء ابرز صناع القرار في القطاع وتحسين تموقعهم في السوق.

وأشارت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ان غرة نوفمبر 2024 هو اخر اجل للقيام بالتسجيل في الصالون.


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