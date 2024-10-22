وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تنظم المشاركة التونسية في المعرض الدولي للفواكه والخضرمن 5 الى 7 نوفمبر 2025 ببرلين
تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في اطار انشطتها الترويجية لسنة 2025، المشاركة التونسية في المعرض الدولي للغلال والخضر "فروي لوجيستيكا 2025"، الذي سيقام ببرلين بألمانيا، من 5 الى 7 فيفري 2025.
ويشكل الصالون، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، الثلاثاء، موعدا افتتاحيا للسنة في قطاع الخضر والغلال، ويغطي كل جوانب تجارة المنتجات الطازجة كما يوفر صورة مكتملة بشأن آخر المستجدات والمنتجات والخدمات في مختلف مراحل سلسلة التزوّد العالمي.
ويشكل الصالون، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، الثلاثاء، موعدا افتتاحيا للسنة في قطاع الخضر والغلال، ويغطي كل جوانب تجارة المنتجات الطازجة كما يوفر صورة مكتملة بشأن آخر المستجدات والمنتجات والخدمات في مختلف مراحل سلسلة التزوّد العالمي.
وتوفر المشاركة في جناح تونس فرصة للمؤسسات التونسيّة لاكتشاف أفضل فرص التشبيك والتقاء ابرز صناع القرار في القطاع وتحسين تموقعهم في السوق.
وأشارت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ان غرة نوفمبر 2024 هو اخر اجل للقيام بالتسجيل في الصالون.
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