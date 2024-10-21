البطولة المحترفة لكرة السلة - برنامج مقابلات الجولة الثامنة
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثامنة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة المقررة هذا الاربعاء على الساعة السادسة مساء:
في قاعة الامير بالمنزه 7
شبيبة المنازه - النادي الافريقي
في قاعة بوهيمة رادس
في قاعة الامير بالمنزه 7
شبيبة المنازه - النادي الافريقي
في قاعة بوهيمة رادس
النجم الرادسي - نادي كرة السلة بالمهدية
في قاعة دار شعبان الفهري
اتحاد الانصار - الدالية الرياضية بقرمبالية
في قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري
في قاعة عزيز ميلاد القيروان
شبيبة القيروان - نجم حلق الوادي
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