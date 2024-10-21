البطولة المحترفة لكرة السلة - برنامج مقابلات الجولة الثامنة

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في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثامنة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة المقررة هذا الاربعاء على الساعة السادسة مساء:

في قاعة الامير بالمنزه 7

شبيبة المنازه - النادي الافريقي

في قاعة بوهيمة رادس



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النجم الرادسي - نادي كرة السلة بالمهدية

في قاعة دار شعبان الفهري

اتحاد الانصار - الدالية الرياضية بقرمبالية

في قاعة حمام سوسة

النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري

في قاعة عزيز ميلاد القيروان

شبيبة القيروان - نجم حلق الوادي