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البطولة المحترفة لكرة السلة - برنامج مقابلات الجولة الثامنة

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Publié le Lundi 21 Octobre 2024 - 18:58 قراءة: 0 د, 21 ث
      
في ما يلي برنامج مقابلات الجولة الثامنة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة المقررة هذا الاربعاء على الساعة السادسة مساء:
في قاعة الامير بالمنزه 7
شبيبة المنازه - النادي الافريقي
في قاعة بوهيمة رادس
...

النجم الرادسي - نادي كرة السلة بالمهدية
في قاعة دار شعبان الفهري
اتحاد الانصار - الدالية الرياضية بقرمبالية
في قاعة حمام سوسة
النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري
في قاعة عزيز ميلاد القيروان
شبيبة القيروان - نجم حلق الوادي


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