مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي تحبط محاولة تهريب 83 بندقية صيد الى تونس

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ضبط أعوان الديوانة بفرقة تفتيش المسافرين بالتنسيق مع فرقة الكشف بالأشعة بميناء حلق الوادي، كميّة هامّة من بنادق الصّيد مخفيّة على متن مجرورة تابعة لسيّارة يقودها مواطن تونسي مقيم بالخارج قادم من ميناء جنوة الإيطالي.



واضافت الادارة العامة للديوانة التونسية في بلاغ اصدرته، الاثنين، ان صاحب السيارة أفاد بأنّه ليس لديه ما يصرّح به أو ما يضيفه علاوة على قائمة أدباشه المصرّح بها.





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واشارت الى أحد الأعوان اشتبه إثر القيام بالمعاينة الميدانية للسيارة وتمريرها على جهاز الكشف بالأشعة في احتواء المجرورة على بضاعة مهرّبة خاصة لثقل وزنها وبإخضاعها إلى التّفتيش الدقيق تمّالعثور داخلها على 83 بندقية صيد مفكّكة وسط مخبإ معد للغرض.



واكدت الادارة العامة للديوانة، تحرير محضر حجز في الغرض وأذنت النيابة العمومية، إثر استشارتها، بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.



