المنستير: برمجة قافلة صحيّة متعدّدة الاختصاصات بمنزل نور من معتمدية بنبلة في موفى الأسبوع الجاري

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تحت شعار "الكشف المبكر خير من العلاج"، تنظم جمعية نادي الأجيال بالمنستير يوم الأحد 27 أكتوبر الجاري قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الإبتدائية الحبيب بورقيبة بمنزل نور من معتمدية بنبلبة من ولاية المنستير، وفق ما أفاد به رئيس الجمعيّة فتحي بسباس.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة "وات"، أن جمعية نادي الأجيال تنظم هذه القافلة بالتعاون مع المستشفى المحلي ببنبلة، وبلدية منزل نور، والمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، والإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، وذلك في إطار تكريس مبدأ التكافل والتآزر وضمن الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي.

وتؤمن القافلة عيادات في اختصاصات العيون، والأنف والحنجرة، والمفاصل، والمعدة، والقلب والشرايين، والأمراض الجلدية، والسكري، وطب النساء، وطب الأطفال، والطب العام إلى جانب الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمعدية وسرطان الثدي، وستمثّل فرصة لمزيد تحسيس التلاميذ بأهمية المحافظة على نظافة الأسنان وصحتها لتفادي الإصابة بأمراض أخرى، وفق نفس المصدر.