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النجم الساحلي - محمد المكشر مدربا جديدا

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Publié le Lundi 21 Octobre 2024 - 15:30 قراءة: 0 د, 29 ث
      
اعلن النجم الساحلي، اليوم الاثنين، عن تعيين المدرب محمد المكشر على راس الاطار الفني لفريق اكابر كرة القدم خلفا لحمادي الدو.
وكان النجم الساحلي اتفق مع حمادي الدو، مساء الاحد، على إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بعد ان مني فريق جوهرة الساحل بهزيمته الثالثة في خمس جولات وذلك امام الملعب التونسي بنتيجة 1-صفر بالملعب الاولمبي بسوسة.
ويحتل فريق جوهرة الساحل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب العام برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل و3 هزائم.
وكان الدو التحق بتدريب النجم الساحلي خلال شهر جويلية الماضي بعدما قاد خلال الموسم الماضي الملعب التونسي الى احراز كاس تونس.
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