Babnet

في قضية نهب للمال العام : هذا ما قررته الدائرة الجنائية المختصة في حق رجل الاعمال لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/660548107f17b6.14715943_mloqngfkheijp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 21 Octobre 2024 - 11:45 قراءة: 0 د, 33 ث
      
باشرت صباح اليوم الاثنين 21 اكتوبر 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،النظر في ملف فساد مالي واداري ونهب للمال العام ، شملت الابحاث فيها رجل الأعمال لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي ،وبينت الدائرة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل وطلبت تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة ففوض محامو المتهمين والمكلف العام بنزاعات الدولة النظر في التاخير فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة جانفي المقبل.

يذكر ان بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى الطرابلسي محال بحالة فرار منذ الثورة وقد صدرت في شأنه احكام غيابية محكوم باكثر من 150 سنة سجنا من اجل تورطه في قضايا نهب اموال الدولة والحاق اضرار جسيمة بمؤسساتها المالية وتبييض الأموال.....


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296147


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 11:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*