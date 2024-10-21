في قضية نهب للمال العام : هذا ما قررته الدائرة الجنائية المختصة في حق رجل الاعمال لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي

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باشرت صباح اليوم الاثنين 21 اكتوبر 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،النظر في ملف فساد مالي واداري ونهب للمال العام ، شملت الابحاث فيها رجل الأعمال لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي ،وبينت الدائرة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل وطلبت تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة ففوض محامو المتهمين والمكلف العام بنزاعات الدولة النظر في التاخير فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة جانفي المقبل.



يذكر ان بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى الطرابلسي محال بحالة فرار منذ الثورة وقد صدرت في شأنه احكام غيابية محكوم باكثر من 150 سنة سجنا من اجل تورطه في قضايا نهب اموال الدولة والحاق اضرار جسيمة بمؤسساتها المالية وتبييض الأموال.....

