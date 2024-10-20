الرابطة 1 : النتائج و الترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية والاخيرة من مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد :
الاحد 20 اكتوبر 2024
الملعب الاولمبي بسوسة
الاحد 20 اكتوبر 2024
الملعب الاولمبي بسوسة
النجم الساحلي صفر
الملعب التونسي 1 يوسف توري (17)
ملعب قابس
مستقبل قابس 1 حسين منصور (17)
مستقبل سليمان 2 امان الله مجاهد (51 و70)
ملعب قفصة
قوافل قفصة صفر
الاولمبي الباجي 2 اسكندر الصغير (15) شرف الدين عون (82)
ملعب بن قردان الاصطناعي
اتحاد بن قردان 2 نسيم صيود (62 ض ج) بوبكر دياتا (71 خطأ في مرماه)
اتحاد تطاوين صفر
المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي 1 يسري ضفلاوي (17)
الترجي الرياضي صفر
السبت 19 اكتوبر 2024
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي صفر
النادي الصفاقسي صفر
ملعب زويتن
شبيبة العمران 1 شهاب الزغلامي (71)
الاتحاد المنستيري 2 فابريس زيغي (51) معز الحاج علي (61)
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي 1 احمد العامري (26)
نجم المتلوي 1 احمد بوعصيدة (40)
الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1-الاولمبي الباجي 15 5 5 0 0 7 1
2-النادي الافريقي 13 5 4 1 0 8 0
3-الترجي الجرجيسي 12 5 4 0 1 7 2
4-الاتحاد المنستيري 11 5 3 2 0 5 2
5-الملعب التونسي 10 5 3 1 1 5 4
6-الترجي الرياضي 8 5 2 2 1 8 5
--النادي الصفاقسي 8 5 2 2 1 5 3
8-شبيبة العمران 6 5 2 0 3 5 7
9-مستقبل قابس 5 5 1 2 2 5 6
--مستقبل سليمان 5 5 1 2 2 2 5
---نجم المتلوي 5 5 1 2 2 4 4
12-النجم الساحلي 4 5 1 1 3 2 3
13-اتحاد تطاوين 3 5 1 0 4 3 9
--النادي البنزرتي 3 5 0 3 2 1 4
-- اتحاد بن قردان 3 5 1 0 4 3 6
16-قوافل قفصة 0 5 0 0 5 2 12
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