الرابطة 1 : النتائج و الترتيب

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في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية والاخيرة من مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد :



الاحد 20 اكتوبر 2024

الملعب الاولمبي بسوسة



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النجم الساحلي صفر

الملعب التونسي 1 يوسف توري (17)



ملعب قابس

مستقبل قابس 1 حسين منصور (17)

مستقبل سليمان 2 امان الله مجاهد (51 و70)



ملعب قفصة

قوافل قفصة صفر

الاولمبي الباجي 2 اسكندر الصغير (15) شرف الدين عون (82)



ملعب بن قردان الاصطناعي

اتحاد بن قردان 2 نسيم صيود (62 ض ج) بوبكر دياتا (71 خطأ في مرماه)

اتحاد تطاوين صفر



المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الجرجيسي 1 يسري ضفلاوي (17)

الترجي الرياضي صفر





السبت 19 اكتوبر 2024

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي صفر

النادي الصفاقسي صفر



ملعب زويتن

شبيبة العمران 1 شهاب الزغلامي (71)

الاتحاد المنستيري 2 فابريس زيغي (51) معز الحاج علي (61)



ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي 1 احمد العامري (26)

نجم المتلوي 1 احمد بوعصيدة (40)





الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-الاولمبي الباجي 15 5 5 0 0 7 1

2-النادي الافريقي 13 5 4 1 0 8 0

3-الترجي الجرجيسي 12 5 4 0 1 7 2

4-الاتحاد المنستيري 11 5 3 2 0 5 2

5-الملعب التونسي 10 5 3 1 1 5 4

6-الترجي الرياضي 8 5 2 2 1 8 5

--النادي الصفاقسي 8 5 2 2 1 5 3

8-شبيبة العمران 6 5 2 0 3 5 7

9-مستقبل قابس 5 5 1 2 2 5 6

--مستقبل سليمان 5 5 1 2 2 2 5

---نجم المتلوي 5 5 1 2 2 4 4

12-النجم الساحلي 4 5 1 1 3 2 3

13-اتحاد تطاوين 3 5 1 0 4 3 9

--النادي البنزرتي 3 5 0 3 2 1 4

-- اتحاد بن قردان 3 5 1 0 4 3 6

16-قوافل قفصة 0 5 0 0 5 2 12

