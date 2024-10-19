Babnet

معدل صرف الدينار يواصل صموده في مواجهة اهم العملات الاجنبية خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6671773a9d5bf5.34548712_lfgqmoejhpnik.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 19 Octobre 2024 - 16:06 قراءة: 0 د, 51 ث
      
واصل الدينار التونسي صموده في مواجهة اهم العملات الاجنبية خلال سنة 2024 .
وسجل الدينار التونسي تراجعا ب 0،6 بالمائة على مجموع التسعة اشهر الاولى من سنة 2024 في مواجهة الاورو، مقابل تراجعه ب 3،2 بالمائة في مواجهة العملة ذاتها قبل ذلك بسنة، وفق ما اكده البنك المركزي التونسي في نشرية حول التطور الاقتصادي والنقدي وافاق التضخم.

كما تقلصت العملة الوطنية بنسبة 0،3 بالمائة امام الدولار الامريكي خلال نفس الفترة، مقابل تراجعها ب 1،1 بالمائة قبل سنة في مواجهة العملة ذاتها.
...


وعلى المستوى الفعلي تراجع معدل الصرف الاسمي للدينار ب 0،5 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 مقابل تقلصه بنسبة 2،1 بالمائة خلال السنة السابقة.

وفيما يتعلق بمعدل الصرف الفعلي الحقيقي، تواصل توجه الدينار نحو الارتفاع خلال سنة 2024 في ظرف اتسم بارتفاع تفاوت معدلات التضخم مع الشركاء التجاريين.

وقدرمعدل ارتفاع الدينار ب 3،7 بالمائة (انزلاق سنوي ) خلال الثمانية اشهرالأولى من سنة 2024 ، مقابل 2 بالمائة سنة 2023، مما مكن من التقليص من الضغوط المتأتية من قيمة الصرف على تشكل الاسعار وتواصل التراجع التدريجي للتضخم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296087


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*