معدل صرف الدينار يواصل صموده في مواجهة اهم العملات الاجنبية خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2024

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واصل الدينار التونسي صموده في مواجهة اهم العملات الاجنبية خلال سنة 2024 .

وسجل الدينار التونسي تراجعا ب 0،6 بالمائة على مجموع التسعة اشهر الاولى من سنة 2024 في مواجهة الاورو، مقابل تراجعه ب 3،2 بالمائة في مواجهة العملة ذاتها قبل ذلك بسنة، وفق ما اكده البنك المركزي التونسي في نشرية حول التطور الاقتصادي والنقدي وافاق التضخم.



كما تقلصت العملة الوطنية بنسبة 0،3 بالمائة امام الدولار الامريكي خلال نفس الفترة، مقابل تراجعها ب 1،1 بالمائة قبل سنة في مواجهة العملة ذاتها.



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وعلى المستوى الفعلي تراجع معدل الصرف الاسمي للدينار ب 0،5 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 مقابل تقلصه بنسبة 2،1 بالمائة خلال السنة السابقة.



وفيما يتعلق بمعدل الصرف الفعلي الحقيقي، تواصل توجه الدينار نحو الارتفاع خلال سنة 2024 في ظرف اتسم بارتفاع تفاوت معدلات التضخم مع الشركاء التجاريين.



وقدرمعدل ارتفاع الدينار ب 3،7 بالمائة (انزلاق سنوي ) خلال الثمانية اشهرالأولى من سنة 2024 ، مقابل 2 بالمائة سنة 2023، مما مكن من التقليص من الضغوط المتأتية من قيمة الصرف على تشكل الاسعار وتواصل التراجع التدريجي للتضخم.