بنزرت: تأجيل إضراب أعوان الشركة التونسية لصناعة الحديد الصلب بمنزل بورقيبة الى يوم 21 نوفمبر المقبل

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أعلن الطرف النقابي بالشركة التونسية لصناعة الحديد الصلب (الفولاذ) بمنزل بورقيبة والتابع للاتحاد الجهوي للشغل، في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح المنعقد، اليوم الجمعة، بمقر ولاية بنزرت، عن تأجيل الاضراب العام للأعوان المبرمج يوم 23 أكتوبر 2024 الى يوم 21 نوفمبر 2024.



وأكد الطرف النقابي، خلال الجلسة، على ضرورة التسريع بعقد جلسة عمل وزارية وعرض ملف اعادة هيكلة الشركة على مجلس وزاري في أجل لا يتجاوز موفى شهر نوفمبر 2024، وهو ما أكّدت ممثلة وزارة الصناعة أن الوزارة تسعى لتنفيذه في اقرب الآجال بالتنسيق مع المصالح المختصة برئاسة الحكومة.

وبخصوص النقطة المتعلقة باستكمال العمل على برنامج تمتيع الاعوان والاطارات بامتيازات قانون الاعمال الشاقة، تمسك الطرف النقابي بتمتيع أعوان و اطارات الشركة بامتيازات هذا القانون.



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في المقابل، أوضحت ممثلة سلطة الاشراف أنه تم مراسلة وزارة الشؤون الاجتماعية في الغرض بتاريخ 08 سبتمبر 2024، وتم ارسال تذكير بخصوص نفس الملف بتاريخ 23 سبتمبر 2024 الا أنه لم يرد عليها أي رد، كما تم ادراج هذه النقطة في ملف اعادة الهيكلة قصد عرضه على جلسة عمل وزارية.

كما تم الاتفاق خلال الجلسة على برمجة اجتماع مع المصالح المختصة برئاسة الحكومة من أجل تسوية وضعية الاعوان الذين يشغلون خططا تفوق تصنيفهم الاصلي حسب الهيكل التنظيمي المعمول به حاليا، والنظر في منحة المغادرة للاعوان والاطارات عند الاحالة على التقاعد على أن يتم اعداد وتحيين معطيات الاشخاص المعنيين من قبل الادارة العامة.

يشار إلى ان الجلسة اتامت بإشراف المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني، وبمساعدة متفقد الشغل بالوحدة المحلية لتفقدية الشغل بمنزل بورقيبة امنة بالشيخ علي، وبحضور ممثلي كل من وزارة الصناعة وإدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد الصلب بمنزل بورقيبة والطرف النقابي الأساسي والتنفيذي التابع للاتحاد الجهوي للشغل.

