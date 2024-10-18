وزيرة الشؤون الثقافية تستقبل السفير التركي بتونس

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استقبلت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي اليوم الجمعة 18 أكتوبر أحمد سفير جمهورية تركيا المعتمد بتونس مصباح ديميركان.

واتفق الجانبان على وضع برنامج عمل يشمل تبادل الخبرات والتجارب في مجال ترميم المعالم التاريخية وفي مجال الموسيقى والترجمة يتم تنفيذه وفق رزنامة محددة تضمن تطبيقه على أرض الواقع.

وأكدت الوزيرة خلال هذا اللقاء على علاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وضرورة مزيد دفعها وتنويعها في عديد المجالات الثقافية على غرار الموسيقى والآداب والتراث.

وعبّر السفير التركي،من جانبه، عن استعداد بلاده لإثراء التبادل الثقافي بين البلدين الذين تجمعهما روابط تاريخية مشتركة وإرث حضاري متميز.



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