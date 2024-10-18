Babnet

وزيرة الشؤون الثقافية تستقبل السفير التركي بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67128c0231ec02.49541742_hpemfonligkjq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 18 Octobre 2024 - 17:44 قراءة: 0 د, 28 ث
      
استقبلت وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي اليوم الجمعة 18 أكتوبر أحمد سفير جمهورية تركيا المعتمد بتونس مصباح ديميركان.
واتفق الجانبان على وضع برنامج عمل يشمل تبادل الخبرات والتجارب في مجال ترميم المعالم التاريخية وفي مجال الموسيقى والترجمة يتم تنفيذه وفق رزنامة محددة تضمن تطبيقه على أرض الواقع.
وأكدت الوزيرة خلال هذا اللقاء على علاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وضرورة مزيد دفعها وتنويعها في عديد المجالات الثقافية على غرار الموسيقى والآداب والتراث.
وعبّر السفير التركي،من جانبه، عن استعداد بلاده لإثراء التبادل الثقافي بين البلدين الذين تجمعهما روابط تاريخية مشتركة وإرث حضاري متميز.
...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296048


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 18:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*