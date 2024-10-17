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الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة

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Publié le Jeudi 17 Octobre 2024 - 15:20 قراءة: 0 د, 42 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقرر اجراؤها يومي السبت 19 والأحد 20 أكتوبر الجاري:

السبت 19 اكتوبر 2024
ملعب حمادي العقربي برادس س 17 و 30 دق
...

النادي الافريقي - النادي الصفاقسي
الحكم: محرز المالكي

ملعب زويتن س 15
شبيبة العمران - الاتحاد المنستيري
الحكم: أشرف الحركاتي

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت س 15
النادي البنزرتي - نجم المتلوي
الحكم: حسني النايلي

الاحد 20 اكتوبر 2024
الملعب الاولمبي بسوسة س 15
النجم الساحلي - الملعب التونسي
الحكم: خالد قويدر

ملعب قابس س 15
مستقبل قابس - مستقبل سليمان
الحكم: حسام بولعراس

ملعب قفصة س 15
قوافل قفصة - الاولمبي الباجي
الحكم: وليد المنصري

ملعب بن قردان الاصطناعي س 15
اتحاد بن قردان - اتحاد تطاوين
الحكم: أمير لوصيف

المركب الرياضي بجرجيس س 15
الترجي الجرجيسي - الترجي الرياضي
الحكم: أمير العيادي


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