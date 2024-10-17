الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة

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في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقرر اجراؤها يومي السبت 19 والأحد 20 أكتوبر الجاري:



السبت 19 اكتوبر 2024

ملعب حمادي العقربي برادس س 17 و 30 دق



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النادي الافريقي - النادي الصفاقسي

الحكم: محرز المالكي



ملعب زويتن س 15

شبيبة العمران - الاتحاد المنستيري

الحكم: أشرف الحركاتي



ملعب 15 اكتوبر ببنزرت س 15

النادي البنزرتي - نجم المتلوي

الحكم: حسني النايلي



الاحد 20 اكتوبر 2024

الملعب الاولمبي بسوسة س 15

النجم الساحلي - الملعب التونسي

الحكم: خالد قويدر



ملعب قابس س 15

مستقبل قابس - مستقبل سليمان

الحكم: حسام بولعراس



ملعب قفصة س 15

قوافل قفصة - الاولمبي الباجي

الحكم: وليد المنصري



ملعب بن قردان الاصطناعي س 15

اتحاد بن قردان - اتحاد تطاوين

الحكم: أمير لوصيف



المركب الرياضي بجرجيس س 15

الترجي الجرجيسي - الترجي الرياضي

الحكم: أمير العيادي

