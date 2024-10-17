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تنتظم الدورة الثامنة من مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي من 1 إلى 3 نوفمبر 2024. وتضم فعاليات هذه الدورة في برنامجها عديد الفقرات من مسابقات وندوات وورشات.

وسيكون المهتمون بالشعر الشعبي على موعد مع مسابقة شعرية موضوعها "الشوڤ" بالإضافة إلى مسابقة في الإلقاء يشارك فيها تلاميذ المدارس الابتدائية.

كما تضم فعاليات مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي ندوة عربية حول حضور النخلة والواحة في الموروث المادي واللامادي، يقدم خلالها المشاركون من مختلف الدول العربية مداخلات حول الموضوع. وللإشارة فقد أغلق يوم 15 أكتوبر الجاري باب تقديم الترشحات للمشاركة في هذه الندوة.

هذا المهرجان الذي تنظمه جمعية مهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي (شموع) بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بڤبلي والمندوبية الجهوية للسياحة بڤبلي، يضم أيضا في برنامجه معرضا لمنتجات النخيل تشارك فيه كل من جمعية "نخلة" و"جمعية نساء من أجل التنمية والمساواة " بدوز و"مجمع مهارات" حيث ستعرض مجموعة من الحرفيات مختلف أنواع منتجات النخيل من "دڤلة" و"عليڤ" وغيرها من أنواع التمور المختلفة.



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ويقدم المهرجان لرواده ثلاث سهرات من ضمنها سهرة مع عرض فني يُقدم للمرة الأولى وينتظم بالتعاون مع المركز الوطني للفنون الدرامية والركحية بڤبلي.

وعلى هامش فعاليات هذه الدورة سيكون التلاميذ يوم 30 أكتوبر على موعد مع مسابقتين الأولى عنوانها "الشاعر الصغير" وموضوعها الإدمان، والثانية في الرسم وموضوعها السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وستُقام بدار الشباب ابراهيم بن عمر بدوز.