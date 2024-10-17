نابل: الحماية المدنية تنطلق في مرحلة التبريد بعد اخماد حريق اتى على حزم "قرط" بمصنع لصناعة الاعلاف بسليمان

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اتى حريق اندلع ليلة امس الاربعاء، بمصنع لصناعة الاعلاف بسليمان من ولاية نابل، على نحو 3 اكوام كبرى من حزم القرط، وتمكنت وحدات الحماية المدنية من اطفاء الحريق وانطلقت في مرحلة الرفش والتبريد بهدف اخماده نهائيا، وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية مراد المشري في تصريح لصحفي "وات".



وذكر المشري لصحفي "وات" ان عمليات اطفاء الحريق، انطلقت منذ ابلاغ الحماية المدنية به، بعد التاسعة ليلا، وهي متواصلة الى حد الساعة لاخماده نهائيا، وابرز ان الحريق لم يعد يكتسي اي خطورة، الا ان اخماده نهائيا يتطلب الكثير من الوقت باعتبار هبوب رياح قوية ليلة امس وطبيعة المادة المشتعلة، التي يصعب اطفاؤها وتحتاج الى المرور الى مرحلة الرفش والتبريد.





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وابرز ان فرقة الحماية المدنية بقرنبالية، وجهت 15 عونا لاطفاء الحريق، بالاضافة الى 03 شاحنات اطفاء سعة 4 و 8 و 12 الاف لتر، وانطلقت في عمليات الرفش والتبريد التي تعتبر المراحل الاخيرة لاخماد الحريق.

يشار الى ان وحدات الحماية المدنية بقرنبالية تدخلت اليوم كذلك لاجلاء 16 عاملة بعد نشوب حريق بخزنة كهرباء بمصنع لصناعة الشعر المستعار بسليمان، نتيجة عطب كهربائي، دون تسجيل اية اضرار في صفوف العملة سوى "حالة من الخوف والفزع"، كما تم يوم امس اطفاء حريق امتد على 10 هكتارات باعشاب غابية بمنطقة المنقع من معتمدية تاكلسة.