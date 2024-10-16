تفعيل الاستحقاقات الدبلوماسية بين البلدين أبرز محاور لقاء وزير الخارجية بسفير البرتغال لدى تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6710330f5f09d9.91912648_jlkmhfgpeionq.jpg width=100 align=left border=0>

تناول اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يوم الاربعاء في مقر الوزارة، بسفير جمهورية البرتغال لدى تونس "نونو بالو"، تفعيل الاستحقاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأهمها الدورة السادسة للمشاورات السياسية الثنائية والاجتماع الخامس رفيع المستوى.



كما مثّل اللقاء مناسبة، لاستعراض علاقات الصداقة والتعاون العريقة التي تجمع تونس والبرتغال وبحث سبل دعمها وتطويرها، خاصة من خلال إعطاء دفع جديد لتبادل الزيارات الثنائية رفيعة المستوى، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.





...



وجدد السفير البرتغالي، استعداد بلاده لدعم وتطوير التعاون الثنائي في عديد المجالات، ومواصلة تعزيز المشاريع والاستثمارات البرتغالية بتونس، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.



وقدم السفير التهاني لوزير الخارجية بمناسبة تعيينه على رأس الوزارة.