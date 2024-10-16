وزارة الصحة: تسجيل التلاقيح الروتينية والموسمية متاح على بوابة "إيفاكس" بداية من الخميس 17 أكتوبر 2024

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أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها اليوم الاربعاء، عن توسيع خدمات البوابة الوطنية للتلقيح "إيفاكس" بدءا من يوم الخميس 17 أكتوبر 2024 لتشمل تسجيل التلاقيح الروتينية للأطفال والتلاقيح الموسمية، مثل تلقيح النزلة الموسمية في مراكز الصحة والصيدليات ولدى أطباء القطاع الخاص.



ودعت الوزارة إلى التسجيل بالبوابة الالكترونية للتلقيح "إيفاكس" www.evax.tn لمتابعة مواعيد التلاقيح الشخصية، مؤكدة "ضمان سرية المعلومات"، حسب ما جاء في البلاغ.





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ونشرت وزارة الصحة ومضة توعوية موجهة للأولياء لحثهم على تسجيل أبنائهم عبر بوابة قصد تلقي التلاقيح المذكورة ومتابعة رزنامة مواعيد التلاقيح والحصول على "الدفتر الصحي الرقمي" المماثل لدفتر التلقيح المعروف بلونه الأخضر.



يشار إلى أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد الانفلونزا الموسمية تنطلق يوم 17 أكتوبر 2024، حسب تصريح سابق للمدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية ورئيس اللجنة العلمية للتلقيح، رياض دغفوس، ل(وات)، أكد فيه اقتناء تونس لنحو 300 ألف جرعة تلقيح مضادة للانفلونزا الموسمية، ستوزّع بين مراكز الصحة الأساسية والصيدليات الخاصة.

