وزير الخارجية يتحادث مع السفير الكاميروني حول علاقات التعاون الثنائي

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مثلّت علاقات التعاون المتعدّدة الاقتصادية والثقافية القائمة بين تونس والكاميرون والرغبة في تعميقها، ابرز محاور لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الاربعاء، بمقر الوزارة ، بسفير جمهورية الكاميرون بتونس، سامويل دجوبو.



وشدّد وزير الخارجية،وفق بلاغ للوزارة ، على "أهمية تنفيذ التوصيات الهامة التي انبثقت عن الدّورة الحادية عشرة للّجنة المشتركة بين البلدين التي انعقدت بياوندي خلال شهر أفريل الماضي" مؤكدا في هذا الصدد على "متانة الروابط التاريخية التونسية الكامرونيّة ".

وأبرز النفطي أنّ الكاميرون يُعدّ أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لتونس في القارة الافريقية وهو الشريك الأول لتونس في منطقة وسط إفريقيا والرابع في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، معربا عن استعداد تونس لتطوير أوجه التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والتكوين المهني والسّياحة الاستشفائيّة.



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من جهته، شدد السّفير سامويل دجوبو " على حرص بلاده الجادّ في تطوير علاقات التعاون بين البلدين في الميادين المذكورة"، مشيرا الي أن قرار فتح خط جوّي مباشر بين تونس ومدينة دوالا الكاميرونيّة، من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تعزيز تدفقات التجارة والأعمال بين البلدين.

وركز الدبلوماسي الكاميروني خلال اللقاء على "أهمية توفير كافة الظروف من أجل ضمان كل فرص النجاح لهذا الخط الجوّي الجديد"



