مشروع قانون المالية 2025: خط تمويل بـ10 ملايين دينار لفائدة مشاريع الاقتصاد الاخضر والازرق والدائري

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يسعى مشروع قانون المالية لسنة 2025 الى دعم الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة من خلال التشجيع على إحداث المشاريع في مجال الاقتصاد الاخضر والازرق والدائري.



وقد اقر للغرض، مشروع القانون الجديد، إحداث خط تمويل بمبلغ 10 ملايين دينار، على موارد صندوق مقاومة التلوث، يخصص لاسناد قروض للاستثمار في مجال الاقتصاد الاخضر والازرق والدائري لفائدة الباعثين الشبان والمؤسسات بشروط ميسرة.





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ويعهد بالتصرف في خط التمويل المذكور إلى البنوك بمقتضى اتفاقيات تبرم مع وزارة المالية ووزارة البيئة.



ونص الاجراء 33 في هذا الصدد على تشجيع استعمال الطاقات البديلة ومواصلة الضغط على كلفة إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة الشمسية من خلال التخفيض في نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد الالقطات الشمسية إلى 10 بالمائة عوضا عن 30 بالمائة إبتداء من غرة جانفي 2025

