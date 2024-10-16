باجة: توقع زيادة في انتاج الزيتون للموسم الحالي ب16 الف طن مقارنة بالموسم المنقضي

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قدرت صابة الزياتين للموسم الحالي بقراية 48 الف طن، مسجلة بذلك زيادة فى الانتاج بقرابة 16 الف طن مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط، التى كانت فيه الصابة فى حدود ال32,5 الف طن، وفق ما افاد به مصدر من المندوبية الجهوية للفلاحة صحفية وكالة تونس افريقيا للانباء.

ورغم تسجيل ارتفاع فى صابة الزياتين، التى استفادت من تهاطل كميات هامة من الامطار بباجة خلال شهر سبتمبر المنقضي، الا ان انتاج الزيتون يبقى اقل من المواسم المنقصية حيث كان فى موسم 2022 - 2023 في حدود ال54 الف طن.

ويتوقع ان ينطلق الموسم الزيتي مع بداية شهر نوفمبر القادم، في الوقت الذى تواصل فيه اللجنة الجهوية لمراقبة المعاصر عملها لمراقبة 26 معصرة بالجهة.

تجدر الاشارة الى ان المساحات المزروعة زياتين بالولاية تبلغ 40 الف هكتار، تعد قرابة 4,5 مليون شجرة.



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