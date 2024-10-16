المنستير: حجز 128 ألف كراس مدرسي بقيمة 130 ألف دينار في مخزن عشوائي بقصر هلال

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حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير والحرس الوطني بطبلبة، حوالي 128 ألف كراس مدرسي مدعم وغير مدعم، مساء أمس الثلاثاء، في مخزن عشوائي بمعتمدية قصر هلال، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات أحمد المثلوثي صحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء.



وأضاف المثلوثي أنّ قيمة المحجوز قدرت ب130 ألف دينار، وان فريق المراقبة الاقتصادية، الذي قام بالحجز بعد التنسيق مع النيابة العمومية، تولى تحرير محضر اقتصادي في الغرض، واستدعاء تاجر الجملة لاستكمال الإجراءات القانوينة المستوجبة في الغرض.





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