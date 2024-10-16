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تعيين توماس توخيل مدربا للمنتخب الإنقليزي

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Publié le Mercredi 16 Octobre 2024 - 11:04 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلن الاتحاد الإنقليزي لكرة القدم في بيان اليوم الأربعاء تعيين توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق مدربا للمنتخب.
وسيكون توخيل ثالث أجنبي يدرب منتخب إنقلترا بعد السويدي سفين غوران إريكسون والإيطالي فابيو كابيلو. وأوضح البيان أن الإنقليزي أنتوني باري سيعاونه.
وقال مارك بولنغهام الرئيس التنفيذي للاتحاد "يسعدنا تعيين توماس توخيل، أحد أفضل المدربين في العالم وأنتوني باري وهو أحد أفضل المدرب الإنقليز لدعمه".
ويحل توخيل محل لي كارسلي، مدرب انقلترا تحت 21 عاما، والذي تولى مسؤولية المنتخب الأول بصورة مؤقتة بعد استقالة غاريث ساوتغيت في أعقاب الخسارة أمام إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا 2024.


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