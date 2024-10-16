لقاء بين وزير الصحة والمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية ينظر في تعزيز موقع تونس في مجال انتاج اللقاحات والمنتجات الطبية

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بحث وزير الصحة مصطفى الفرجاني، في لقاء جمعه، بالمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان حسن بلخي، سبل تعزيز تموقع تونس كمركز إقليمي في إنتاج اللقاحات والمنتجات الطبية المبتكرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي واللقاحي في المنطقة، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في بلاغ نشرته، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.



وتناول اللقاء المنعقد على هامش مشاركة وزير الصحّة، على رأس وفد تونسي في أعمال الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، المنعقدة خلال الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر 2024، في العاصمة القطرية الدوحة، سبل دعم تونس على مستوى مكافحة مقاومة المضادات الحيوية ذلك أن منظمة الصحة ستقوم بتقديم الدعم الفني لتحسين نظم المراقبة والوقاية من مقاومة المضادات الحيوية، التي تمثل تهديدًا عالميًا متزايدًا.





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وخصص هذا اللقاء للنظر في التدابير الكفيلة بتعزيز الشراكة بين تونس والمنظمة في إطار مبادرة "صحة بلا حدود"، كما تناول عدة ملفات تتعلق بتطوير النظام الصحي التونسي وتعزيز التعاون المشترك.



وتطرّق اللقاء في ذات السياق، إلى سبل تعزيز الرعاية الصحية الأولية التي تمرّ ضرورة عبر بناء منظومة صحية عادلة، تضمن الوصول المتساوي إلى الخدمات الصحية لكافة المواطنين، بالإضافة إلى موضوع مكافحة الإدمان، إذ سيتم، حسب البلاغ، إطلاق برامج تهدف إلى الوقاية من الإدمان وعلاج المتضررين، مع التركيز على الفئات الشابة.



وقد أكد وزير الصحة، بالمناسبة، التزام تونس بتعزيز العدالة الصحية والاجتماعية، وضمان توزيع عادل للموارد والخدمات الصحية.



ومن جهتها، أبدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، استعداد المنظمة لمواصلة دعمها لتحقيق الأهداف المشتركة، مشيدة بجهود تونس في مجال الصحة العامة.