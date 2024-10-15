سوسة: الاحتفاظ بصاحب مخبزة من أجل المضاربة والاحتكار

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أفاد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1 والناطق الرسمي باسمها، وسام الشريف، بأن النيابة العمومية بذات المحكمة أذنت بالاحتفاظ بصاحب مخبزة كائنة بمنطقة الثريات من معتمدية القصيبة-الزاوية-الثريات بعد أن وجّهت له تهمة المضاربة والاحتكار.



وأوضح الشريف، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ الاحتفاظ بالمظنون فيه تم بعد تذمرات رفعها متساكنو منطقة الثريات بخصوص نقص توفير المخبزة المذكورة للخبز خلال الأيام الماضية، رغم تأكيد مصالح الإدارة الجهوية للتجارة تزوّد صاحب المخبزة بصفة منتظمة بحصته من الفارينة المدعمة.

وأضاف الشريف أنه بمعاينة مخزن تابع للمخبزة المذكورة ثبت أنه يحتوي على 35.5 قنطارا من الفارينة المدعّمة المخزّنة به وهو ما دحض مزاعم صاحب المخبزة وتعلّله بتزوده بكميات لا تفي بالحاجة.