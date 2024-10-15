المؤتمر الدولي العربي الثاني حول الذكاء الاصطناعي في التعليم ينعقد بتونس يومي 29-30 أكتوبر 2024

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ينتظم المؤتمر الدولي العربي الثاني حول الذكاء الاصطناعي في التعليم، يومي 29-30 أكتوبر 2024، بتونس العاصمة، ببادرة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

ويركز المؤتمر، هذا العام، وفق ما جاء على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الحدث، على الذكاء الاصطناعي التوليدي واستخداماته في التعليم، وآخر التطورات التكنولوجية في هذا المجال والنماذج اللغوية الضخمة..

ويتيح المؤتمر الدولي العربي الثاني حول الذكاء الاصطناعي المجال للنقاش وتبادل التجاراب والخبرات بين الخبراء والمختصين وصانعي السياسات التعليمية، واستكشاف الأخلاقيات والتحديات المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم.





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ويتمحور المؤتمر حول عدة محاور كبرى وهي التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيرها على التعليم، والتحديات التقنية وأخلاقيات استخدامه في مجال التعليم والقضايا الأخلاقية المتعلقة بخصوصية البيانات، فضلا عن التجارب الدولية والعربية الناجحة في استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي التوليدي في الفصول الدراسية.



وسيغطي المؤتمر أيضا محاور ثانوية منها تطور النماذج اللغوية الضخمة واستخداماتها في الفصول الدراسية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحسين تجارب التعلم الشخصي و تطبيقات التعلم العميق في تحليل الأداء الاكاديمي للتلاميذ واستخدام التعلم العميق في تطوير أدوات تعليمية ذكية، كما سيأتي على دراسات حالة من المؤسسات التعليمية الرائدة، ومشاريع تعاون دولية لتبادل الخبرات والمعرفة.

ويتضمن برنامج المؤتمر، محاضرات حول تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على أدوار المعلمين والتلاميذ والحفاظ على خصوصية البيانات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعامل مع التحيز في النماذج اللغوية والذكاء الاصطناعي التوليدي والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي التوليدي في الفصول الدراسية فضلا عن الاستخدامات العملية للذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات التعليمية اليومية وتطوير أدوات ومنصات تعليمية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويشارك في المؤتمر مجموعة واسعة من الخبراء والمختصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التعليمية وصانعي السياسات التعليمية من مختلف الدول العربية وممثلين عن المؤسسات التعليمية الدولية وممثلين عن القطاع الخاص والشركات التكنولوجية .



