وزارة التعليم العالي تقبل تمويل 138 مشروع بحث علمي بجملة تمويلات تفوق 1مليون دينار

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قبلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمويل 138 مشروع بحث علمي، عبر آليات التمويل التنافسي، بتمويلات جملية تفوق 1 مليون دينار، حسب ما أفاد به مدير عام البحث العلمي بالوزارة، مراد بالأسود، في حديث مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات".



وتراوحت قيمة هذه التمويلات المسندة عبر مختلف آليات التمويل التنافسي التي تشمل مشاريع تشجيع الباحثين الشبان، والتّميز العلمي، والبحوث الإيلافية، ومشاريع البحث التشاركية ومشاريع مجمعات البحث، بين 20 ألفا و500 ألف دينار للمشروع الواحد، وعلى فترة تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات.





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وضمن المشاريع المقبولة، حظي 100 مشروع مصنفة ضمن آلية تشجيع الباحثين الشبان بقبول تمويله بقيمة 20 ألف دينار لكل واحد على مدى سنتين، وقُبل تمويل 10 بحوث إيلافية بمبلغ قيمته 500 ألف دينار تصرف على 3 سنوات، حسب لسود.



وفي خانة آلية التّميز العلمي الموجهة أكثر للباحثين الأكثر خبرة، تم قبول تمويل 10 مشاريع بـمبلغ 200 ألف دينار لكل مشروع، على مدى سنتين، فيما سيقع في غضون الأسبوع الحالي نشر قائمة في 18 مشروعا مدرجة ضمن آلية مشاريع البحث التشاركية وسيتحصل أصحابها على تمويل بقيمة 300 ألف دينار عن كل مشروع، تصرف على مدار عامين.



ولفت محدث "وات"، إلى أن استراتيجية الوزارة في البحث العلمي ترتكز على 6 أولويات وطنية تتمحور حول صحة المواطن والمشروع المجتمعي والتحول الرقمي والتحول الطاقي والاقتصاد الدائري والفلاحة، وتركز على توجيه التمويل نحو هذه الأولويات مبيّنا أن ّ " التمويل التنافسي فيه ضمانة للقدرة التنافسية للمشاريع وله نتائج تطبيقية مستقبلية على البحث العلمي، وهو يساعد على دعم الشراكة بين البحث العلمي الأكاديمي والمحيط الإقتصادي والإجتماعي لذلك يشترط على كل صاحب بحث أن يقدم معه شريكا إقتصاديا".



يذكر أن هذه الآليات تم إقرارها في 2017 وقد توجهت الوزارة نحو مزيد تطويرها عبر إضافة آلية جديدة موفى 2023 وبداية 2024 وهي "التشاركية" مع رفع سقف عدد المشاريع الممولة والمضي نحو التركيز أكثر على الأولويات الوطنية والمشاريع التي لها تأثير مباشر على الإقتصاد.