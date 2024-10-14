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صفاقس: السيطرة كليا على حريق اندلع في مصنع مواد تنظيف بطريق المهدية

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Publié le Lundi 14 Octobre 2024 - 19:00 قراءة: 0 د, 30 ث
      
سيطرت فرق الحماية المدنية بصفاقس، في حدود الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم الإثنين، كليّا على حريق نشب منذ الساعة العاشرة صباحا في معمل للصابون ومواد التنظيف كائن بطريق المهدية كلم 18 بصفاقس، وفق ما أكده، المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس زياد السديري.
وأوضح السديري، في تصريح لصحفية "وات"، أن الحريق أتى على مساحة 2400 متر من المعمل، وخلف خسائر مادية هامة دون تسجيل خسائر أيّة بشرية، وفق تأكيده.
وأضاف أنه تم تسخير خمس شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس، للسيطرة على الحريق في وقت يعتبر قياسيا، وفق تقديره، وتفادي إنتشار النيران على كامل مساحة المعمل.


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