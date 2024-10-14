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النادي الافريقي يعلن تاهيل مهاجمه الكونغولي فيليب كينزومبي

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Publié le Lundi 14 Octobre 2024 - 18:54 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اعلن النادي الافريقي اليوم الاثنين عل صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تأهيل لاعبه الكونغولي فيليب كينزومبي.
واضاف فريق باب الجديد ان كينزومبي الذي ينشط في مركز مهاجم اصبح الآن على ذمة الإطار الفني لفريق اكابر كرة القدم.
وكان النادي الافريقي اعلن في اوت الماضي تعاقده مع كينزومبي (25 عاما) لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر الا ان عملية تاهيله تعطلت بعدما رفضت الجامعة الكونغولية لكرة القدم ارسال بطاقة الانتقال الدولية للاعب على خلفية ان عقده لا يزال ساري المفعول مع نادي مازيمبي.


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