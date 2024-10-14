الفيلم التونسي "نصف روح" يتحصل على الجائزة الذهبية ضمن اللقاءات السينمائية لكوتونو بالبينين

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تحصل الفيلم التونسي "نصف روح" لمروان الطرابلسي على الجائزة الذهبية كأحسن شريط روائي قصير خلال الدورة الرابعة من اللقاءات السينمائية لكوتونو بالبينين (RECICO) والتي انتظمت من 5 إلى 12 أكتوبر 2024. وهذا التتويج هو الثاني خلال هذا الشهر إذ أحرز الفيلم أيضا جائزة أفضل فيلم خيال (فانتازيا) ضمن فعاليات مهرجان " FEEDBACK ANIMATION FILM AND SCREENPLAY FESTIVAL".

"نصف روح" هو عمل روائي قصير (مدته 26 دقيقة) وهو الخامس في رصيد المخرج التونسي مروان طرابلسي من إنتاج شركة "الحرة للإنتاج"، وتم اختياره ضمن المشاريع الفنية التي تلقت منح التشجيع على الإنتاج السينمائي بعنوان سنة 2018. ويلعب أدوار البطولة في الفيلم كل من عبد القادر بن سعيد والطفلة آمنة الحلفاوي، وتدور أحداثه حول "الأب ناجي وابنته أمل وهما يقطنان بمصنع قديم كائن في أطراف المدينة، يفقد الأب وظيفته لكنه يضطر لجمع الأشياء القديمة وبيعها ليظل على قيد الحياة… وذات يوم تصاب ابنته بورم في الدماغ، فيقرّر اجتياز امتحان استمع إليه في إعلان حول تجارة الأرواح".

تحصل فيلم "نصف روح" على عديد الجوائز من ضمنها جائزة أفضل فيلم روائي قصير ضمن الدورة السابعة من مهرجان عودة السينمائي الدولي بفلسطين (ماي 2023) وجائزة "أفضل فيلم حول موضوع المهرجان" ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "راندانس لسينما الأطفال بلاغوس" بنيجيريا (سبتمبر 2022).





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