بمناسبة اكتوبر الوردي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ينظم تظاهرة ثقافية تحت شعار "ريفنا يحكي وردي"

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ينظم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يوم 16 أكتوبر الجاري بمركز التكوين الفلاحي بشبدة من ولاية عروس تظاهرة ثقافية صحية تحت شعار : "ريفنا يحكي وردي " ،"الرفاه المادي ، الصحة النفسيّة، الأمن الغذائي أولويات النساء في الوسط الريفي " وذلك في اطار شهر اكتوبر الوردي لمكافحة مرض السرطان الثدي.



وتتضمن هذه التظاهرة التي تنتظم تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق ل15 أكتوبر من كل سنة، 3 ورشات، تتمحور الاولى حول "استراتيجيات الصحة النفسيّة المثلى" فيما تطرح الورشة الثانية موضوع " إكساب النساء في الوسط الريفي سلوكا تفاعليا للحد من تداعيات التغييرات المناخية والمحافظة على بيئة سليمة وغذاء صحي".





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كما ستتناول هذه التظاهرة موضوع "أهمية تحقيق الرفاه الصحي وتوفير الخدمات الصحيّة" لفائدة المرأة الريفية.



وتفيد التقارير الوبائية على المستوى الوطني بأن سرطان الثدي يمثل أول سرطان عند المرأة بنسبة 30 بالمائة من السرطانات التي تصيبها اذ سجلت تونس نحو 3884 اصابة جديدة بسرطان الثدي سنة 2022.



وتمثل الوقاية السبيل الوحيد لتفادي بلوغ هذه النسب والحد من الوفيات الناتجة عن الأمراض السرطانية، خاصة بالنسبة لسرطان الثدي. ويتطلب تقصي سرطان الثدي القيام بفحص سريري للثدي مرة في السنة إضافة إلى الفحص ب"الماموغرافيا" عند الحاجة.







