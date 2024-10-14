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تطاوين: حجز شاحنتين محملتين باكثر من 41 الف قارورة مشروبات كحولية معدة للتهريب بقيمة تزيد عن 640 الف دينار

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Publié le Lundi 14 Octobre 2024 - 14:03 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أحبطت فرقة الابحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بتطاوين، عملية تهريب مشروبات كحولية الى ليبيا، وذلك استنادا الى معلومات استخباراتية، وفق ما افاد به مصدر امني صحفي "وات.

واوضح ذات المصدر ان فرقة الابحاث، تمكنت من ضبط شاحنتين كبيرتين تحملان اكثر من 41 الف قارورة من المشروبات الكحولية، عدد منها من النوع الفاخر، مخفية باحكام تحت اكياس أسمنت، وقد أذنت النيابة العمومية بايقاف سائقي الشاحنتين، وحجز المركبتين بحمولتيهما، وتحرير محضر عدلي واخر جبائي في هذه العملية.
وقدرت قيمة المحجوز، حسب ذات المصدر، باكثر من 350 الف دينار للشاحنة الاولى وقرابة 290 الف دينار للشاحنة الثانية.


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