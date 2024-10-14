القمة العالمية السادسة للإعلام بالصين: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لمستقبل الإعلام.

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(من موفد وات -محمد صفر)- أجمع المشاركون في القمة العالمية السادسة للإعلام اليوم الاثنين على أنه لا مناص للمؤسسات الإعلامية من الانخراط في الثورة التكنولوجية ومن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي مع الحرص على الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية والموضوعية ومكافحة الأخبار الزائفة.



وقال الرئيس المدير العام لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" فو هوا في كلمة القاها في الجلسة الافتتاحية للقمة بمدينة أورموتشي الصينية إن الذكاء الاصطناعي هو عامل محرك جدا للتطور التكنولوجي والصناعي وعلى المؤسسات الإعلامية أن تستفيد منه من أجل إنتاج مضامين تستجيب لمتطلبات التطور البشري المتسارع.





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واعتبرالمتحدث أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي توفر بفضل كلمات ومفاتيح وحركات "بسيطة" مجالات واسعة للإعلامين من أجل تعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية في إنتاج المضامين مشددا على أن التدخل البشري يظل دوما في المقام الأول كما ان الذكاء الاصطناعي هو أداة لتيسير العمل الإنساني ورفع المقدرات على الإبداع وعلى إنتاج مضامين تنفع الإنسانية جمعاء.

ووصف هوا القمة العالمية السادسة للإعلام بأنها منصة دولية لتبادل التجارب الإعلامية عبر العالم والخروج بصيغة تعاون تمكن مؤسسات الإعلام عبر العالم من دخول المستقبل معززة بأفضل الأدوات التكنولوجية وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.

وجاء في بيان القمة الذي تلاه نائب رئيس "شينخوا" يوان بنغزونغ، أن المؤسسات الإعلامية عليها الانخراط كليا في الثورة التكنولوجية والمعلوماتية وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي مع المحافظة على احترام أخلاقيات المهنة ومكافحة الأخبار المضللة والزائفة.

وتشارك وكالة تونس إفريقيا للأنباء في أشغال القمة العالمية الإعلامية السادسة التي تنتظم من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والتحول الإعلامي".

وتسجل هذه القمة حضور اكثر من 500 مشارك من 106 بلد ومنطقة يمثلون 208 وسيلة اعلام وميديا ووكالة انباء الى جانب ممثلي منظمات دولية



وانطلقت منذ صباح اليوم الأشغال العلمية للقمة ليتباحث القائمون على مختلف وسائل الإعلام الذين قدموا من مختلف أصقاع العالم في مجالات وحدود تدخل الذكاء الاصطناعي من أجل تطوير صياغة المادة الإعلامية والمزايا التي يمكن أن يضيفها للمهنة.

كما سيبسط المهنيون محاذيرهم تجاه سوء استعمال هذا الذكاء والأخطار التي قد تنجم جراء الإفراط في الاستناد إليه والاتكال على القدرات "الاصطناعية" التي يتيحها.

وكانت وكالة تونس إفريقيا للأنباء نظمت في أواخر شهر ماي من هذا العام ندوة دولية بعنوان "دور التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير المضامين الصحفية لوكالات الأنباء" أفضت إلى التوصية أساسا بالعمل على ضمان استخدام آمن للذكاء الاصطناعي بما يضمن تطوير الأداء الصحفي والإعلامي مع ضمان صدقية الأخبار.



من جهة اخرى تبنت رابطة وكالات الأنباء المتوسطية "أمان" توصيات الندوة مع الدعوة إلى الحرص على تطبيقها.



