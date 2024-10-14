إمضاء اتفاقية إنتاج مشترك بين المركز الوطني للسينما والصورة والمركز الوطني الجزائري للسينما

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تمّ التوصّل إلى إمضاء إتفاقية إنتاج مشترك بين المركز الوطني للسينما والصورة والمركز الوطني الجزائري للسينما، تضمن بالخصوص إنشاء صندوق إنتاج مشترك بين البلدين.



ويأتي هذا الإتفاق في إطار مشاركة المركز الوطني للسينما والصورة في الدورة 12 لمهرجان وهران (الجزائر) السينمائي الدولي للفيلم العربي، الذي انتظم من 4 وحتّى 10 أكتوبر 2024، وعقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي المؤسسات الوطنية الجزائرية المعنية بالسينما حول كيفية تطوير الإنتاج السينمائي وتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.





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كما جرى في الإطار ذاته إمضاء مذكرة تفاهم مع المؤسسات السينمائية الجزائرية، مثل المركز الوطني للسينما والمكتبة السينمائية بوهران.

ومن بين المشاريع المطروحة، تنظيم مهرجان سينمائي مشترك في ساقية سيدي يوسف، يركز على السينما المناضلة التي تعزز الانتماء والهوية، وتحافظ على التاريخ النضالي للبلدين. كما تم اقتراح دراسة مشروع توأمة بين المكتبتين السينمائيتين في تونس والجزائر.



كما تمّ التأكيد على دعم المنتديات وتطوير آليات تبادل الخبرات من خلال إقامة ورشات عمل مشتركة ودورات تدريبية مستمرة من أجل تنمية المهارات السينمائية لدى العاملين في القطاع. وتم أيضا طرح فكرة تنظيم أسابيع سينمائية تهدف إلى تدعيم توزيع الأفلام بين تونس والجزائر، بالتنسيق مع الإدارة العامة للعمل الثقافي.

