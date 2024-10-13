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الترجي الجرجيسي يتعادل وديا مع الاتحاد الليبي 0-0

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Publié le Dimanche 13 Octobre 2024 - 18:48 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تعادل الترجي الجرجيسي مع الاتحاد الليبي 0-0 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم الاحد بجرجيس في اطار استعدادات الفريقين للاستحقاقات القادمة.
يذكر ان الترجي الجرجيسي يحتل المركز الثالث في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد مرور اربع جولات بتسع نقاط (3 انتصارات وهزيمة).
ويستضيف ابناء المدرب انيس بوجلبان في الجولة الخامسة فريق الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الرابع بثماني نقاط.


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