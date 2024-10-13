Babnet

مسيرة شعبية سلمية تجوب شوارع مدينة صفاقس إحتفاء بالذكرى الأولى ل"طوفان الأقصى"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/670bead9701154.21017370_ikpfmegohqjnl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 13 Octobre 2024 - 16:43 قراءة: 1 د, 16 ث
      
نظم الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، اليوم الأحد، تجمعا جماهيريا أمام دار الإتحاد، أردف بمسيرة شعبية، لاحياء الذكرى الأولى ل"طوفان الأقصى"، دعما لصمود الشعب الفلسطيني ، ومقاومته الباسلة وإسنادا لمحور المقاومة في ساحات النضال، ووفاء للشهداء.
وقال الكاتب العام المساعد للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، محمد عباس، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "أبسط ما يمكن أن نقدمه للمقاومة، ومحور المقاومة، ولوحدة الساحات النضالية، هو الخروج في مسيرة لدعم أهلنا في غزة، ولصمود الضفة الغربية، والمرابطين في القدس المحتلة، ولاكبار كل ساحات المقاومة في جنوب لبنان، واليمن، والعراق ... ووفاء لشهداء المقاومة كإسماعيل هنية، وحسن نصر الله الذين إستشهدوا عن طريق القدس".
ودعا المتحدث ، الشعب التونسي، " إلى مزيد المقاطعة، والى دعم أهلنا في غزة وبيروت، بإعتبار أن "المقاومة تحفظ اليوم كرامة الأمة" ،أمام "خذلان الأنظمة العربية"، و"فقدان كل القوى الإمبريالية والدول الغربية، إنسانيتهم"، حسب قوله.
وقد جابت هذه المسيرة الرمزية من حيث عددها، شوارع مدينة صفاقس، مرورا بساحة ال100 متر، حيث تم حرق علم الكيان الصهيوني ، ثم ساحة باب الديوان، ومحكمة الإستئناف، ودار فرنسا، لتعود إلى دار الإتحاد الجهوي للشغل، من حيث إنطلقت.
...

وقد رفع المتظاهرون خلال هذه المسيرة التي حافظت على طابعها السلمي منذ البداية حتى النهاية، وسط حضور أمني، رايات تونس و فلسطين ولبنان، مرددين شعارات داعمة للمقاومة ومنددة بحرب الإبادة المسلطة ضد الغزاويين والفلسطيين ومن أبرزها "بالروح بالدم نفديك فلسطين "، و"غزة غزة رمز العزة "، و"لا سفارة صهيونية على الأراضي العربية "، ....
يذكر أن تظاهرة تنشيطية غنائية ومعرض صور وثائقي، انتظمت أمس السبت بدار الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، احتفاء بالذكرى الأولى لطوفان الأقصى.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295748


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الأحد 13 أكتوبر 2024 | 10 ربيع الثاني 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:13
17:47
15:17
12:12
06:25
04:59
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet32°
28° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
34°-24
36°-24
33°-23
30°-23
  • Avoirs en devises
    24268,8

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,36600 DT        1$ =3,08035 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   782,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 16:50 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*