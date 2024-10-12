نابل: الاعلان عن انطلاق الاكتتاب في أول شركة أهلية فلاحية محلية بمعتمدية منزل تميم تحت اسم "جنان الفرجون"

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أعلن فراس الجلاصي أحد الاعضاء المؤسسين للشركة الاهلية الفلاحية "جنان الفرجون" بمعتمدية منزل تميم، في تصريح لوكالة " وات"، عن انطلاق الاكتتاب في اول شركة اهلية فلاحية بالمعتمدية والتي ستنشط في مجال غراسة الاشجار المثمرة وتربية الماشية.

وأشار الجلاصي إلى أن تأسيس الشركة انطلق منذ شهر جويلية، وتواصل بتنظيم الجلسة الاولى للاعضاء المؤسسين وعددهم 7 اعضاء، إلى جانب الشروع بعد الحصول على التسمية (جنان الفرجون) والتسجيل لدى المحكمة الابتدائية في إتمام بقية الاجراءات القانونية للتأسيس ومن بينها الاكتتاب في الشركة الاهلية الجديدة والذي سيتواصل الى يوم 6 نوفمبر القادم على ان تشفع عملية الاكتتاب بعد 8 ايام بتنظيم الجلسة التأسيسية الفعلية والتي يقع فيها انتخاب مجلس ادارة الشركة.

وأوضح ان الشركة ستعمل في مجال الفلاحة العصرية التي تعتمد التكنولوجيات الحديثة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واعتماد الروبوتيك واستغلال الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء وفي مجالات الري.

واشار، من جهة اخرى، الى ان الشركة انطلقت بعد في اجراءات كراء الارض التي سينفذ عليها المشروع والتي تخص اجزاء من اراضي سبخة فرجون غير المستغلة حاليا، موضحا ان الشركة تعتزم في مرحلة اولى تنفيذ مشروع لاستصلاح الاجزاء القابلة للاستصلاح وللتثمين في المجال الفلاحي، ستشفع ببرنامج للعمل الفعلي في مجالي غراسة الاشجار المثمرة وتربية الماشية.



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وتجدر الاشارة الى ان الشركة الاهلية "جنان الفرجون" بمنزل تميم تعد الشركة الرابعة المحدثة بولاية نابل بعد الاعلان في اكتوبر 2022 عن تأسيس اول شركة اهلية في تونس وهي "الشركة الاهلية للتصرف في اراضي بني خيار".