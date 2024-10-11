Babnet

حوالي 20 بالمائة من الاطفال في سن من 6 الى 12 سنة مصابون بقصر النظر (رئيس الجمعية التونسية لطب العيون)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67097b63e2ca67.66184297_hfilmekqnpojg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 11 Octobre 2024 - 20:22 قراءة: 1 د, 14 ث
      
أكد رئيس الجمعية التونسية لطب العيون، محمد غربال، أنّ 20 بالمائة من الاطفال في سن من 6 إلى 12 سنة مصابون بقصر النظر، مشيرا الى ان هذه النسبة لم تكن تتجاوز 5 بالمائة في سنة 2009.

وفسر رئيس الجمعية، في تصرح ل(وات)، الارتفاع الكبير لهذه النسبة بالإستعمالات المفرطة لشاشات الهواتف النقالة وألعاب الفيديو، وإنعكاسات الأضواء الإصطناعية على العين، مشيرا ان نفس النسبة تم تسجيلها في بلدان الجوار على غرار إيطاليا وبلجيكيا.

...

وأضاف انه أمام المخاطر المحدقة بصحة عيون الأطفال، برمجت الجمعية التونسية لطب العيون في إطار الإحتفال باليوم العالمي للإبصار الموافق لثاني خميس من شهر أكتوبر من كل سنة، عمليات تقصي وفحص للأطفال التلاميذ بالمؤسسات الإبتدائية من مختلف الولايات.

وتنتظم هذه العملية، تحت شعار "عينيك أمانة بين إيديك" وذلك بالشراكة مع الإدارات الجهوية للصحة ومركبات الطب المدرسي والجامعي المتوفرة بالجهات وإدارة الرعاية الصحية تحت إشراف وزارة الصحة التي إختارت شعار هذا العام .

وقد انطلقت أولى الفحوصات المبرمجة في اطار هذه التظاهرة، اليوم الجمعة بالمركب الطبي المدرسي والجامعي بمنوبة حيث خضع 300 تلميذ من المدارس الإبتدائية بالجهة، لفحوصات ومعاينات من قبل أطباء مختصين وتحصل أغلبهم على نظارات طبية وفق مقاسات النظر لديهم، حسب تصريح رئيسة قسم طب العيون بمستشفى الهادي رايس بتونس، أمال الشابي، التي افادت "أن اختيار التلاميذ كان بناء على تقص مسبق قام به مهنيو المركب الطبي بمنوبة ،وانه بإجراء الفحوصات تبيّن أن أغلبهم يعانون من قصر النظر مع رصد أمراض عيون أخرى كإعوجاج القرنية أو قرب البصر مبينة أنّ العوامل الوراثية والإستغلال المفرط والحاد للتكنولوجيا جميعها عوامل ساهمت في إصابة الأطفال بقصر النظر.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 295672


babnet
رئاسيات 2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الجمعة 11 أكتوبر 2024 | 8 ربيع الثاني 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:50
15:20
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet26°
22° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-21
27°-19
32°-20
29°-22
31°-21
  • Avoirs en devises
    24268,8

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,36600 DT        1$ =3,08035 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   782,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 21:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*