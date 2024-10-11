توقيع اتفاقية شراكة لفائدة الطفولة الفاقدة للسند بين الجمعية التونسية لقرى الاطفال "س و س" و جامعة قرطاج

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وقّعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س"، الإربعاء المنقضي، اتفاقية شراكة وتعاون مع جامعة قرطاج، لفائدة الطفولة الفاقدة للسند.



وتنص الاتفاقية، التي تولى توقيعها كل من المدير الوطني للجمعية أشرف السعيدي ورئيسة جامعة قرطاج نادية مزوغي عقير، على إنشاء نواد للطلبة السفراء بمختلف مؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة قرطاج من أجل المساهمة في التعريف بأهداف الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" ونشر رسالتها ورؤيتها في رعاية الأطفال المهددين وفاقدي السند.





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كما يهدف تركيز هذه النوادي إلى استقطاب الكفاءات الطلابية للنشاط صلب هياكل العمل التطوعي للجمعية، وفق بلاغ للجمعية التونسية لقرى الأطفال.



وتعتبر نوادي السفراء من الهياكل المستحدثة صلب الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س وس" في إطار تدعيم وتنويع آليات استقطاب الكفاءات لا سيما في صفوف المتطوعين الراغبين في خدمة الطفولة المهددة.



وتسعى الجمعية إلى تعميم التجربة على مختلف الجامعات التونسية بعد أن كانت انطلاقتها سنة 2021 بجامعة صفاقس.



ولمزيد ربط الصلة بين الجمعية والجامعة، سيحرص الطرفان الشريكان بمقتضى الاتفاقية على تأثيث ورشات عمل موجهة لأطفال القرى بهدف تطوير مهاراتهم الحياتية اعتمادا على الموارد الأكاديمية والبحثية لجامعة قرطاج، حسب ذات المصدر.



ومن المنتظر أن تؤسس الاتفاقية لشراكات بحثية للنهوض بواقع وأساليب رعاية وتعليم الاطفال والاستلهام من مخرجات البحث العلمي في هذا المجال.



