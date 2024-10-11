توزر: تعبيد مجموعة من الطرقات ببلدية توزر ضمن مشروع لوكالة التهذيب والتجديد العمراني

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تنتفع بلدية توزر في الفترة الحالية بمشروع تعبيد مجموعة من الطرقات داخل أحياء سكنية مدرجة ضمن مشروع تهذيب حي الانطلاقة الموكل انجازه لوكالة التهذيب والتجديد والعمراني، وفق كاتب عام والمكلف بتسيير بلدية توزر سليم باكير.



وتشمل هذه التدخّلات تعبيد الطرقات بالخرسانة الاسفلتية، ومدّ الأرصفة بقيمة تناهز 10 ملايين دينار، وتعبيد طرقات داخل أحياء حلبة 1 وحي الازدهار وطريق الحامة وجميعها ضمن مشروع تهذيب حي الانطلاقة بتقدم في الأشغال يفوق 60 بالمائة، وفق تصريح المصدر ذاته لوكالة "وات".

كما تم تخصيص جزء من التدخلات للإنارة العمومية حيث تم تنوير منطقة تفتقد للتنوير العمومي وتفتقد للتطهير، ومرافق أساسية أخرى، ومن المبرمج أن ينجز ضمن نفس المشروع ناد للأطفال بحي الأنوار وبرمجة تحسين مسكن بقيمة 340 ألف دينار لفائدة سكان أحياء حلبة والأنوار والإزدهار المدرجة ضمن مشروع تهذيب حي الانطلاقة حيث تلقت البلدية مطالب الراغبين في الحصول على منحة تحسين المسكن ليتم قريبا فرزها وتكليف لجنة لتحديد قائمة المنتفعين.



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وخارج إطار هذا المشروع، تقوم بلدية توزر بمجموعة من المشاريع الأخرى لتعبيد طريق مقبرة سيدي محمد بن عبد الرحيم وبعض الطرقات المحيطة بالمقبرة داخل الحي السكني، وتقوم كذلك بتدخلات لاصلاح بعض الطرقات متمثلة في معالجة حفر أو تشققات وإنشاء مخفضات للسرعة وذلك بمدخل صحراوي وبلاد الحضر وحفر الطين وبطريق النفلايات والشابية.