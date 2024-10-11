ستيفان كوزان مدرب جزر القمر: "اختطاف نقطة ضد المنتخب التونسي يعد نتيجة ايجابية"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6708b6fa4a90a6.11811803_knlegpmjqofhi.jpg width=100 align=left border=0>

اكد ستيفان كوزان مدرب منتخب جزر القمر ان العودة بنقطة اليوم الجمعة من ملعب حمادي العقربي برادس ضد المنتخب التونسي تعد نتيجة ايجابية يمكن من خلالها المضي قدما في تطوير اداء هذا المنتخب الشاب على درب السعي الى تامين التاهل الى نهائيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025).



واوضح المدرب الايطالي خلال الندوة الصحفية التي عقدها ظهر يوم الخميس بقاعة الندوات الاعلامية بالادارة الوطنية للتحكيم للجامعة التونسية لكرة القدم ان "منتخب جزر القمر هو فريق بصدد التجديد بعد فترة سلبية عجز خلالها في التاهل الى نهائيات كاس امم افريقيا و لهذا كان الاتفاق مع مسؤولي كرة القدم في جزر القمر هو تكوين منتخب متجانس ومتناغم اغلب عناصره من اللاعبين الشبان وقد تمكنا في الفترة الاخيرة من تحقيق نتائج ايجابية مما جعل الاجواء صلب المنتخب جيدة للغاية ".





...



واوضاف كوزان ان "مباراة الغد ضد المنتخب التونسي الذي يعد اقوى منتخبات المجموعة ستكون لها تداعيات نتمنى ان تكون ايجابية على منتخب جزر القمر اذ سنباري تونس التي تمتلك تقاليد راسخة في كرة القدم وتشارك بصفة مستمرة في نهائيات كاس امم افريقيا كما سبق لها التغلب على منتخب فرنسا في كاس العالم العالم الاخيرة في قطر كما ان المنتخب التونسي يمتلك لاعبين متالقين مثل حمزة رفيعة والحارس الشاب امان الله مميش ".

وتابع "المتخب التونسي يتصدر المجموعة بعد تحقيق فوزين ولهذا سنعمل على تامين نتيجة ايجابية ضد المنتخب التونسي العتيد اذ ان التالق امام تونس سيفتح ابواب النتائج الايجابية مستقبلا امام منتخب جزر القمر في المباريات القادمة ولهذا لن نعتمد طريقة دفاعية بل سنبرهن على التطور الذي حققه منتخب جزر القمر وننتظر مباراة فرجوية ".