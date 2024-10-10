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رئيس الجمهورية في لقائه مع رئيس "مؤسسة فداء": الدولة التونسية لن تنسى أبدا ضحايا الاعتداءات الارهابية وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها

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Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 19:11 قراءة: 0 د, 54 ث
      
قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إن الدولة التونسية "لن تنسى أبدا ضحايا الاعتداءات الارهابية، ولن تنسى أبدا أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها"، و"أن التونسيين والتونسيات سيبقون أوفياء للجرحى والشهداء الذين خضبوا بدمائهم الزكيّة الطاهرة أرض هذا الوطن العزيز".

ذلك ما أكده رئيس الدولة، خلال لقائه اليوم الخميس بقصر قرطاج، مع رئيس "مؤسسة فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، أحمد جعفر.

...

وتناول اللقاء، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، مشروع تنقيح المرسوم الذي أنشأ هذه المؤسسة، بهدف مزيد دعمها ومراجعة جملة من الأحكام حتّى تُحقّق هذه المؤسسة المقاصد النبيلة التي أُحدثت من أجلها على وجه أفضل.
يشار الى أنه كان قد صدر في 9 أفريل 2022 المرسوم عدد  20المتعلق "بمؤسسة فداء"، والذي يتضمن  39 فصلا موزعة على 5 عناوين .
ويعرف الفصل الثالث من هذا المرسوم مؤسسة "فداء" بانها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الادارية والمالية وتخضع لرئاسة الجمهورية .
ويحدد الفصل الخامس مشمولات وصلاحيات هذه المؤسسة، والتي من بينها الاحاطة بالضحايا ووضع قاعدة بيانات وحفظ الذاكرة و ابداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية التي تعرض عليها.


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