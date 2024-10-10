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لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم تبحث التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025

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Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 18:13 قراءة: 0 د, 55 ث
      
عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، برئاسة جلال القروي رئيس اللجنة اجتماعا، الخميس، لتناول الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.

كما ناقشت اللجنة قانون ميزانية الدولة لسنة 2019، وآليات تنفيذها، في اطار استعدادها لاستقبال مشروعي قانوني الميزانية والمالية لسنة 2025.

...

وتواصل لجنة المالية والميزانية استعدادها للعمل مشتركة مع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، تطبيقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 الصادر في 13 سبتمر 2024 المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وكان رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي ، أشرف الاثنين 23 سبتمبر 2025 ، على الجلسة الافتتاحية للجنة المالية والميزانية بحضور أعضائها.

وقدم رئيس المجلس توضيحات بخصوص عدد من النقاط والفصول التي جاء بها المرسوم عدد 1 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2024 المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، داعيا الى تطبيق ما جاء به هذا المرسوم بالطريقة الصحيحة.

وبين الدربالي أهمية عمل اللجنة والمهام الموكولة لها، مشيرا الى ضرورة أن تعمل على التحضير لتلقي مشروعي قانوني المالية والميزانية لسنة 2025 وللتعاون مع لجنة المالية بمجلس نواب الشعب وفق ما جاء به المرسوم المنظم للعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين.


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