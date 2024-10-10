فوزي البنزرتي: "سنسعى الى مواصلة المشوار الايجابي بالفوز غدا على جزر القمر"

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عبر فوزي البنزرتي مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم عن الرغبة في مواصلة المشوار المتميز لمنتخب نسور قرطاج في تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025) بتحقيق الفوز غدا الجمعة على منتخب جزر القمر بمناسبة مباراة الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى الي ستدور بملعب حمادي العقربي برادس.

واوضح البنزرتي خلال الندوة الصحفية التي عقدها ظهر اليوم الخميس بقاعة الندوات الاعلامية بالادارة الوطنية للتحكيم بالجامعة التونسية لكرة القدم ان "التحضيرات التي اجراها المنتخب التونسي على قصر مدتها تميزت باجواء عائلية ودية عملنا خلالها على تامين استعدادات مدروسة فنيا وتكتيكيا فرديا وجماعيا رغم الوعي بانه كان بالامكان احسن مما كان بالنظر الى الى محدودية فترة التحضيرات ومع ذلك اجتهدنا في ايصال الرسائل الفنية والذهنية للاعبين بمناسبة لقاء الغد واتمنى ان تستوعب العناصر الوطنية تلك الرسائل".

وحول طبيعة التشكيلة الاساسية التي سيقع الاعتماد عليها في مباراة جزر القمر اكد الناخب الوطني ان "اختيار التشكيلة امر صعب للغاية باعتبار تقارب مستوى اللاعبين فنيا وسيقع التحري في جميع المعطيات ومعايير الاختيار بما انني لا ارغب في ظلم اي لاعب وجميع اللاعبين متاهبون لمختلف الاحتمالات والفرضيات وسيتعاملون مع الاختيارات الفنية برحابة صدر".

وفي سؤال ل"وات" حول السيناريو الامثل في لقاء الغد وانتظارات الجماهير التونسية برؤية مردود مقنع للمنتخب الوطني اكد البنزرتي ان "مفتاح النجاح في لقاء جزر القمر هو الانضباط التكتيكي والالتزام بتعليمات الجهاز الفني حيث جهزنا طريقة لعب متكاملة وارجو ان يقع تطبيقها من اللاعبين مثلما حدث في التمارين مع ايماني بان الاحصائيات والارقام تؤكد ان المنتخب التونسي تحسن كثيرا وسنسعى الى اثبات ذلك غدا مع الحذر من قلة التركيز والوقوع في فخ التمريرات الخاطئة التي قد تكلفنا كثيرا ".



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وفي خصوص الاصابات التي لحقت بعض اللاعبين اشار البنزرتي الى ان "كل الاصابات التي لحقت اللاعبين مصدرها الاساسي الاندية التي يتنشطون معها مثلما هو حال (براون وفاليري والجويني والعابدي وسعد...) ولا نريد المجازفة باي لاعب مصاب ولا نود كذلك دعوة لاعب يشكو من اصابة ثم وضعه على المدارج ولهذا اضطررنا للاستنجاد بخدمات الظهير الايسر محمد امين بن حميدة من باب الاقتناع بمؤهلاته وهو لاعب -رغم الانتقادات التي يعرفها- اعتبره قيمة ثابتة وسبق له المشاركة مع المنتخب التونسي في عديد المقابلات".