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ثماني جامعات عمومية تونسية في تصنيف تايمز للجامعات العالمية لسنة 2025

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Publié le Jeudi 10 Octobre 2024 - 12:20 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تمكّنت 8 جامعات عمومية تونسية من التواجد في تصنيف تايمز للجامعات العالمية في سنة 2025، الذي صدر أمس الاربعاء، وهذه الجامعات هي على التوالي كل من جامعة تونس المنار وجامعة صفاقس وجامعتي منوبة والمنستير وجامعات قابس، قرطاج، سوسة، تونس.

ومنح التصنيف جامعة تونس المنار المرتبة 801-1000 فيما حلّت جامعة صفاقس في المرتبة 1001-1200 ثم جامعتي منوبة والمنستير بالمرتبة 1201-1500 و جامعات قابس، قرطاج، سوسة، تونس: المرتبة 1501.

...

الجدير بالذكر أن تصنيف تايمز للجامعات العالمية يرتكز على 18 مؤشر أداء لقياس أداء الجامعات في مجاالت التدريس وبيئة البحث وجودة البحث والصناعة والتوقعات الدولية وقد شاركت في هذا التصنيف أكثر من 20000 جامعة من 115 دولة ووقع ترتيب 2092 جامعة فقط.


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