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قفصة: اخماد حريق بمصنع لصناعة زيوت السيارات بالمنطقة الصناعية بالعڨيلة

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Publié le Mercredi 09 Octobre 2024 - 23:14 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تمكنت فرق الحماية المدنية بقفصة، عشية اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب بأحد مصانع صناعة زيوت السيارات بالمنطقة الصناعة العڨيلة، وفق ما اكده العميد والمدير الجهوي للحماية المدنية بالجهة مبروك السعفي.

واضاف مبروك السعفي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، انه تم اخماد هذا الحريق الذي نتج عن اشتعال كمية من الوقود بالمصنع تقدر ب40ـ الف لتر، وقد تمت السيطرة على النيران قبل أن تنتشر وتطال كامل المصنع.

...

ولفت إلى أن 5 شاحنات إطفاء من الحماية المدنية تولت عملية الإطفاء بمشاركة سيارة إسعاف دون تسجيل اي اضرار .

وأوضح السعفي ان اسباب الحريق مازالت مجهولة في انتظار استكمال الابحاث من قبل الأجهزة الأمنية .


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