تراجع الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها بنحو 28 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2024

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تراجعت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بنسبة 28،4 بالمائة لتقدّر قيمتها ب225،5 مليون دينار، بحسب ما أظهرته إحصاءات أصدرتها الوكالة ذاتها، الاربعاء.



وتقلّصت الإستثمارات الفلاحيّة الخاصّة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة خلال الفترة 2018 / 2022 بنسبة 51،9 بالمائة.





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وتتوزّع هذه الاستثمارات، التّي ستسمح بإحداث 1682 موطن شغل قار، إلى 140 مليون دينار لفائدة قطاع الفلاحة و49،9 مليون دينار لقطاع الخدمات و22،7 مليون دينار للصيد البحري و6،6 مليون دينار لتربية الأحياء المائية و6،1 مليون دينار لقطاع التحويل الأوّلي.



وكان نصيب الشباب من الاستثمارات المصادق عليها 29،2 مليون دينار بينما استفادت الشركات الأهلية من 10عمليات استثمار بقيمة 2،8 مليون دينار. واستقرت الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية في مستوى 8،1 مليون دينار.



وبلغت قيمة المنح المصادق عليها 71،6 مليون دينار ما يمثل 31،8 بالمائة من حجم الاستثمارات المصادق عليها. وخصص مبلغ 29،3 مليون دينار لفائدة اقتناء معدات فلاحية، ما يمثل 41 بالمائة من مجموع المنح المصادق عليها. وقدّرت قيمة نسبة القروض ب24 بالمائة.



وقدّرت الاستثمارات المصادق عليها ب7،1 مليون دينار مستفيدا من منح بقيمة 3،8 مليون دينار فيما بلغت المنح المخصصة للتنمية الجهوية 8،9 مليون دينار.



وصادقت لجان اسناد المنح على 20 قرضا عقاريا بقيمة 2،9 مليون دينار ستمكن من إدماج 151 هكتار من الأراضي في الدورة الاقتصادية.



تراجع ب 5 بالمائة في نوايا الاستثمار

بلغت نوايا الاستثمار في الفلاحة 929،8 مليون دينار خلال الاشهر التسع الاولى من سنة 2024، مسجلة تقلصا ب 5،5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.



وتراجعت الاستثمارات المصرّح مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من الفترة 2018 / 2022 ب8 بالمائة فيما استقرّت الاستثمارات المصرّح بها عبر الانترنات عند حدود 644،7 مليون دولار أي 69،3 بالمائة من المجموع الجملي المصرح به.