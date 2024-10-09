تطاوين: الغاء الاضراب المقرر اليوم في حضيرة OMV بحقل نوارة في صحراء الجهة

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تم الغاء الاضراب الذي دعا اليه الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، منظوريه في شركة polygard العاملين في حضيرة شركة OMV البترولية النمساوية بحقل نوارة في صحراء الجهة، اليوم الاربعاء.



وتم اتخاذ هذا القرار امس الثلاثاء خلال اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح باشراف والي الجهة امير القابسي، وخصص للنظر في الوضع المهني لعمال الشركة بحضور اعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل والنقابات الاساسية لاعوان واطارات الشركة.





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واتفق ممثلو ادارة الشركة مع الطرف الاجتماعي حول جملة من النقاط اهمها، صرف اجور العملة في اجالها، وصرف اجرة شهر سبتمبر الماضي قبل يوم 10 اكتوبر الجاري، وصرف المبالغ المتخلدة بالذمة في ما يتعلق بالتدرج المهني، مراجعة عقود الشغل وعودة العمال المسرحين.