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المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم: دعوة بن حميدة وغياب علي يوسف

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Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 16:34 قراءة: 0 د, 32 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ظهر اليوم الثلاثاء ان الاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي قد وجه ، الدعوة إلى مدافع الترجي الرياضي ، محمد أمين بن حميدة، للمشاركة في التربص الحالي، وذلك بعد ان اثبتت الفحوصات التي خضع لها علي العابدي انه يعاني من اصابة ستمنعه من المشاركة في اللقاء الاول أمام منتخب جزر القمر المقررة يوم الجمعة 11 اكتوبر الجاري ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025) وذلك في انتظار تطور حالته الصحية لمعرفة قدرته على المشاركة في اللقاء الثاني.

ومن جهة اخرى اعلنت الجامعة عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي عن غياب اللاعب علي يوسف عن التربص، لأسباب طارئة.


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