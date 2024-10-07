تنويه أممي بنجاعة تدخلات سرية التدخل السريع التونسية بجمهورية افريقيا الوسطى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67041e169d4096.41223121_hfknqgoijmple.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الإثنين، بأن سرية التدخل السريع الخفيفة (LQRF) التونسية المنتشرة بمنطقة "نديلي" (Ndélé) بجمهورية أفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة، نجحت في التدخل بنجاعة خلال الليلة الفاصلة بين 4 و5 أكتوبر الجاري، للقيام بمهمة مساعفة وإنقاذ لفائدة رتل شاحنات تابع لوحدة عسكرية أممية باكستانية، كان يقل مسؤولين محليين وأمميين.



وأوضحت الوزارة في بلاغها، أن السرية العسكرية التونسية تمكنت بعد أكثر من خمس ساعات، من إخراج سيارات وشاحنات باكستانية عالقة، جراء كثرة السيول، على مستوى أحد الأودية التي تبعد حوالي 50 كلم عن مقر إنتصاب الوحدة العسكرية التونسية. كما تم انقاذ وإخلاء جميع الأفراد الذين كانوا على متنها، علاوة على تأمين المنطقة أثناء عملية التدخل.





...



وأكدت أن قيادة القطاع مرجع النظر، أشادت بالمستوى العملياتي المتميّز للسرية التونسية، حيث كان التدخل سريعا وناجعا ودون وقوع خسائر، بفضل ما تحلى به فريق المساعفة من حرفية وخبرة واندفاع رغم الظروف المناخية القاسية.



وأضافت أنه على إثر نجاح هذه المهمة، توجه آمر القطاع للمنطقة العسكرية وعدد من القادة العسكريين المسؤولين على قوات حفظ السلام بالجهة، فضلا عن البعثة الأممية الباكستانية العاملة بجمهورية إفريقيا الوسطى، بالشكر والامتنان للوحدة التونسية على حرفية أفرادها، وعلى المجهودات التي بذلوها في هذه المهمة العسكرية الصعبة، منوهين بالمستوى الرفيع الذي تتميز به القوات العسكرية التونسية ضمن قوات حفظ السلام بجمهورية إفريقيا الوسطى.

