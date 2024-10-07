جندوبة: النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية

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إستكمت الهيئة الفرعية للإنتخابات بولاية جندوبة، صباح اليوم الإثنين، عملية إحصاء وتجميع أصوات الناخبين المصرح بها في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، والتى بلغت فيها نسبة المشاركة نحو 27.29 بالمائة (بما يعادل 98490 صوتا مصرح بها)، وفق ما اعلنت عنه رئيسة الهيئة الفرعية صباح المشرقي.

ووزعت الاصوات المقبولة والبالغ عددها 93490 صوتا، وفق البيانات الأولية المنشورة بجداول المركز بين المترشحين الثلاث كما يلي:



المترشح العياشي زمال: 2639 صوتا (02.822 بالمائة)



...



المترشح زهير المغزاوي: 131 صوتا (01.097 بالمائة)

المترشح قيس سعيد: 89720 صوتا (95.96 بالمائة)



وبلغ عدد الاوراق البيضاء 1145 ورقة، وعدد الاوراق الملغاة 3865 ورقة، وفق ما ورد باللائحة المعلقة بمركز الفرز